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Dünya

Türkiye'den üst düzey katılım... Şehit Heniyye'ye veda ediliyor

Hamas Lideri Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenleniyor. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

2 Ağustos 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye, dün İran'da binlerce kişi veda etmişti.

Naaşı, Tahran'daki törenin ardından bir süredir yaşadığı Katar'a nakledilmişti.

Şehit Heniyye, Doha'da bugün ebediyete uğurlanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti.

Henniye için cenaze töreninin düzenlendiği Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Şehit İsmail Heniyye'nin cenazesi Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde toprağa verilecek.

TÜRKİYE'DEN CENAZE TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

İSMAİL HENİYYE'NİN GEÇMİŞİ

İsmail Heniyye 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Yıllar içinde Filistin davasının kilit isimlerinden olan Haniye, 1980'li yıllarda direniş hareketinin içinde yer aldı.

1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 3 yıl cezaevinde kaldı. Ardından birçok direnişçiyle beraber, 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünün ardından Gazze'ye geri döndü. Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti.

1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Filistin'de yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Haniye, hareketin Başbakan adayı olarak açıklandı. Bir yıl sonra evine düzenlenen füze saldırısından sağ kurtuldu.

Haniye, 2014 ile 2017 arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. Bir yıl sonra ABD'nin terörist olarak tanımlamasının ardından Katar'a gitti.

Filistin'in haklı davasını Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak sürgünde yürüttü. Bu süre zarfında İsmail Haniye'nin sadece kendisi değil ailesi de hedefteydi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşini kaybetti.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.

Heniyye, Filistin davası için verdiği mücadelede Türkiye'yi hep yanında buldu. Son olarak Nisan ayında Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan'a Hamas hareketini Kuvay-ı Milliye'ye benzettiği için teşekkür etmişti.

  • Hamas Lideri
  • Doha cenaze
  • Türkiye katılım

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