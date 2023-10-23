İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ederken bölgede bulunan Filistinli bir gazeteci Batı medyasını iki yüzlü tutumunu yüzlerine vurdu. İşgalci İsrail, Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kirli planını 7 Ekim'de devreye soktu. İşgal altındaki bölgeye girmek için planını yürürlüğe sokan İsrail, 17 gündür bomba yağdırdığı Gazze'de 5 bine yakın masum canı acımasızca katletti. Hayatını kaybeden Filistinler arasında 2 bine yakın da çocuk vardı.

İKİYÜZLÜ İFADELER

İnsanlık sınırları aşan katliamın görüntüleri yürekleri dağlarken İsrail, danışıklı dövüş içinde olduğu Batı medyasıyla kirli bir propaganda çalışması yürütüyor. Saldırılarını başlattığı günden bu yana sivil saldırılarını örtbas etme çabasıyla birçok Batılı medya kuruluşuyla ittifak içinde olan İsrail, kendisi için "mazlum" algısı yaratmaya çalışıyor. Ölen İsrail askerleri için "öldürüldüler" kelimelerini kullanırken hayatını kaybeden Gazzeli siviller için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih eden birçok Batılı kuruluş, adeta İsrail'in işlediği insanlık suçlarını örtbas etmek için çalışıyor.

İNSANLIK DERSİ VERDİ

Batı medyasının bu kirli oyununa dikkat çeken sözler ise 23 yaşındaki Filistinli gazeteci ve aktivist Yara Eid'den geldi. İngiliz SKY News kanalının canlı yayınına bağlanan Eid, İsrail'i masum göstermeye çalışan muhabire adeta gazetecilik dersi verdi.

"ÖLDÜRÜLENLER SİVİL"

Eid, SKY News muhabirinin "Hamas'ın İsrail'e saldırı başlatmasının üzerinden 2 hafta geçti. Şu ana kadar bin 400 insan öldürüldü. Filistinli yetkililere göre de 4 binden fazla kişi öldü." sorusuna oldukça sert sözlerle karşılık verdi. Eid, "Yakın ailemden 30 kişiyi kaybettim. Sivillerdi ve silahlı bir grubun üyesi de değillerdi. Bunlardan 17'si daha çocuktu. En yakın arkadaşım, aynı zamanda gazeteciydi, 7 Ekim'de İsrailliler tarafından Gazze sınırında öldürüldü. Sınırda haber yapıyordu ve üzerinde PRESS yazan medya yeleği ve kaskı vardı.

"FİLİSTİNLİLER DURDUK YERE ÖLMEDİ"

Siz ilk konuştuğunuzda ' bin 400 İsrailli öldürüldü, 4 binden fazla da Filistinli öldü' dediniz. Bence dilin kullanımı çok önemli. Gazeteci olarak neler yaşandığına dair ahlaki bir sorumluluğumuz var. Filistinliler durduk yere ölmedi. Öldürüldüler. Bir soykırımın kurbanı oldular ve bu 75 yıldır sürüyor. Ayrıca bu 'Hamas-İsrail Savaşı' dediniz. Böyle etiketlemek çok yanıltıcı. Bu sanki iki eşit güç algısı veriyor ancak İsrail işgalci güç. Aynı zamanda Gazze'de milyonlarca insanın canını koruma sorumluluğu var. Fakat görüyoruz ki ölenlerin 1700'ü çocuk! Yani bu savaş Hamas'a karşı değil.

"HAMAS'IN OLMADIĞI YERLERDE DE SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR"

Açıkça görüyoruz ki TV'ye çıkan birçok İsrailli isim bunun Gazze'deki sivil Filistinlilere karşı yapılığını söylüyor. Hamas'ın olmadığı bir yer düşünelim, Batı Şeria gibi, Filistinliler öldürülüyor. Açıkça görüyoruz ki TV'ye çıkan birçok İsrailli isim bunun Gazze'deki sivil Filistinlilere karşı yapılığını söylüyor. Hamas'ın olmadığı bir yer düşünelim, Batı Şeria gibi, Filistinliler öldürülüyor, arazilerine el konuluyor, soykırıma uğruyor ve sebepsiz hapse atılıyorlar. 5200'den fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde. Bunların 170'i de çocuk.

Fotoğraftaki: Filistinli Gazeteci Yara Eid

"KONUYU 7 EKİM'E İNDİRGEMEYİN"

Yani bunu 'Ne olduysa 7 Ekim'de oldu' gibi yansıtamazsınız. verilemez. 75 yıllık işgal ve Filistinlilerin soykırımıdır. Bir gazeteci olarak ne olduysa olduğu gibi vermen lazım. Özür dilerim ama yine konuyu 7 Ekim'le sınırlı tutmanız algıyı çarpıtıyor. Hadi 2021'den, 2014'ten, Filistinlilere ve Gazze'ye yapılan baskıdan konuşalım." ifadelerini kullandı.