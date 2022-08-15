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  • Ülke basınından çarpıcı ifadeler... Kaikkonen: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsiyoruz
Dünya

Ülke basınından çarpıcı ifadeler... Kaikkonen: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsiyoruz

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülkesinin kesinlikle terörü desteklemediğini, yetkililerin her gün terörle mücadele için çalıştığının altını çizerek, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsediklerini dile getirdi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
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YLE televizyonunun haberine göre, Kaikkonen, 240. Ulusal Savunma Programında yaptığı konuşmada, NATO ile tam uyum içerisinde olduklarını belirtti.

Kaikkonen, "NATO üyelik kriterlerini yerine getirdik." ifadesini kullandı.

Ülkesinin yıl sonuna kadar NATO'nun tam üyesi olabileceğini belirten Kaikkonen, mümkün olduğunca en kısa sürede NATO üyeliğinin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kaikkonen, 30 NATO ülkesinden 23'ünün Finlandiya'nın üyeliğini onayladığına değinerek, diğer 7 ülkenin parlamento kararının beklediğini hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINI ÖNEMSİYORUZ"

7 ülke arasında Türkiye'nin de bulunduğuna işaret eden Kaikkonen, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsediklerini dile getirdi.

Kaikkonen, "Finlandiya'da herkesin de bildiği gibi yüksek sesle söyleyebilirsiniz: Finlandiya terörü desteklemiyor. Kesinlikle hayır. Yetkililerimiz terörle mücadele için her gün çalışıyor ve bunu başarılı bir şekilde yaptıklarını söylemek doğru olur." ifadesini kullandı.

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