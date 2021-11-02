Caparov'dan dünya ülkelerine yatırım çağrısı

AA 2 Kasım 2021 Salı 15:20 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 15:20

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, İngiltere'nin Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.

Ülke topraklarının yüzde 90'ının dağlık bölgeler olduğuna dikkati çeken Caparov, "Gelişmiş ekonomilerden yatırımcıları hidroelektrik sektörüne karşılıklı yarar sağlayan yatırımlara davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan'ın yeşil ekonomik büyüme ve karbon nötrlüğü konusunda hedefine ulaşmak için dış desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Kırgızistan, dünyanın geri kalanı gibi Glasgow'un kararlarını bekliyor. Bu bağlamda, Glasgow'da alınacak kararlar arasında gelişmekte olan dağlık ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde özel bir fon oluşturulmasını öneriyoruz."