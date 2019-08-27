Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) koruması ve gözetimi altında olduğu ortaya çıktı. Reuters’in, üç eski CIA yetkilisine dayandırdığı “Neden CIA BAE’yi gözetlemiyor” başlıklı haberinde, Amerikan dış itihbarat kuruluşu CIA’in Körfez ülkesi BAE’in bölgesel faaliyetlerine ilişkin istihbarat çalışması yürütmediğini iddia etti. İddiaya göre CIA, istihbarat faaliyetlerinin temeli olan, sahadaki insan kaynağından yararlanılan (HUMINT) istihbarat tekniğini BAE’de kullanmıyor. Küçük Körfez ülkesi CIa tarafından pek az ABD müttefikine tanınan muafiyetten yararlanıyor.

KARA DELİK OLUŞTURUYOR

Reuters’e konuşan üç eski CIA ajanı, istihbarat servisinin, sahadaki ajanlardan BAE’nin otokratik yönetimine ilişkin bilgi toplamadığına dikkat çekti. Bir başka eski CIA yetkilisi ise, ABD’nin bazı yakın müttefiklerine dönük istihbarat faaliyetleri yürütülürken, BAE’nin bölgede artan askeri ve siyasi ihtiraslarının CIA tarafından takip edilmemesinin en azından “görevi savsaklama” olarak nitelenebileceğini belirtti. Yetkililer bu durumun ABD istihbaratı adına tehlikeli bir kara delik oluşturduğunu savundu.

BEŞ GÖZLE EŞDEĞER

Haberde, eski istihbarat uzmanları, BAE’nin CIA korumasına alınmasını, ABD ile ortak istihbarat ağı “Beş Göz”ü oluşturan Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerle eşdeğer tutulması olarak değerlendiriyor. Öyle ki bölgede bir başka ABD müttefiki Suudi Arabistan’ı hedef alan istihbarat çalışmalarının BAE söz konusu olunca yapılmadığı belirtiliyor.