Batılı kaynaklar, Ukrayna'daki Rus tugay komutanı Albay Yuri Medvedev'in kendi birlikleri tarafından tankla ezilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Medvedev'in, Rusya'nın Ukrayna topraklarında ve çevresinde konuşlanmış 120 taburundan 20'sinin ve idaresindeki 37. Motorize Piyade Tugayı'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından öfkeli askerler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi Dailiy Mail'de yer alan bir haberde, "Albay Yuri Medvedev'in, idaresindeki tugayın çok fazla kayıp vermesi üzerine, kendi askerleri tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınına konuşan bazı kaynaklar, Rus güçlerinin mental olarak zor günler geçirdiğini ve albayın tank paletleriyle ezilmiş halde bulunduğunu ileri sürdü.

Batılı kaynaklar, olay sonrası bacaklarını kaybederek ağır yaralana Medvedev'in, hastaneye kaldırılırken çekilmiş görüntülerinin olduğunu ve bilginin 'kesin' olduğunu iddia etti.

Daha önce benzer vakaların Vietnam Savaşı sırasında da yaşandığı ve o dönem askerlerin nefret ettikleri subayları, çadırlarına el bombası atarak öldürdüğü biliniyor.

Albay Yuri Medvedev'in Ukrayna topraklarında öldürülen yedinci üst düzey Rus askeri yetkili olduğu belirtiliyor.

Star Gazetesi