Çarpıcı itiraf: ABD, Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor

Amerika merkezli Foreign Affairs dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı diplomasisine ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik dikkat çeken bir makale kaleme aldı. Türkiye'nin ABD için değerli bir konumda olduğunu analiz eden ABD basını, yakın ilişkilere ve iş birliğine vurgu yaptı.

ABD'DEN TÜRKİYE İTİRAFI

bölgede önemli bir konumda olan Türkiye'nin analiz edildiği makalede, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik." ifadelerine yer verildi. ABD'nin uluslararası stratejik hedeflerine ulaşmak için Türkiye ile ile yakın çalışmaktan başka imkanının olmadığına atıfta bulunuldu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YÜZLEŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl boyunca Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlerden bahsedilen makalede, "Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek. Erdoğan sıradan bir lider değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdü." denildi.

Öte yandan daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN EKONOMİ AYRINTISI

Türkiye'nin birçok ekonomik avantaja sahip olduğunu yazan ABD basını "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor. Türkiye ekonomik avantajlara sahip." ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU PAZARINA YAKIN

Ayrıca Türkiye'nin jeopolitik konumuna değinen dergi, "Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası." olduğunu aktardı.