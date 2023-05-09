İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5042
  • EURO
    21,452
  • ALTIN
    1267.72
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çarpıcı rapor: ABD'de İslamofobi şikayetleri yüzde 72 arttı
Dünya

Çarpıcı rapor: ABD'de İslamofobi şikayetleri yüzde 72 arttı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki devlet okullarında 2022'de İslamofobik olaylarla ilgili şikayetlerin önceki yıla göre yüzde 72 arttığı belirtildi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 02:32 - Güncelleme:
Çarpıcı rapor: ABD'de İslamofobi şikayetleri yüzde 72 arttı
ABONE OL

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Massachusetts şubesi tarafından hazırlanan raporda eyaletin İslamofobi karnesi ortaya kondu.

Raporda, devlet okullarında bir İslamofobi olayı yaşayan ebeveynlerden ve öğrencilerden yardım taleplerinde 2021'e kıyasla geçen yıl yüzde 72'lik bir artış olduğu kaydedildi.

CAIR Massachusetts Direktörü Barbara Dougan, Boston Globe'a yaptığı açıklamada, devlet okullarında Müslüman öğrencilere yönelik tek tipleştirme ve dini ayrımcılık olaylarıyla ilgili şikayetlerin arttığına vurgu yaptı.

Dougan, "Okulda ne ile karşılaşacağını bilmeden giden bir çocuk olmanın ne demek olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Okulda kendini güvende hissetmemenin uzun dönemde ciddi sonuçları olduğunun farkındayız." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü CAIR Merkez Ofisi de, 11 Nisan'da yayımladığı 2022 İnsan Hakları Raporunda ABD'de İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılık konusunda Müslüman toplumundan gelen şikayetlerin 2021'e kıyasla yüzde 23 azaldığına işaret etmiş, ancak eğitim alanında söz konusu şikayetlerin ise yüzde 33 arttığına dikkati çekmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.