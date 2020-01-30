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Dünya

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: Trump New York'u İsrail'e versin

Filistin'in Irak'taki Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ülkenin başkentini başka bir ülkeye verme yetkisi olmadığını, istiyorsa New York'u İsrail'e verebileceğini söyledi.

AA30.01.2020  15:02 - Güncelleme: 30.01.2020  15:02

Hazuri, ABD yönetimi tarafından Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını AA muhabirine değerlendirdi.

Trump'ın Filistin meselesinde attığı tüm adımların uluslararası hukukun ihlali kapsamına girdiğini belirten Hazuri, "Çünkü Trump'ın bir ülkenin başkentini başka bir ülkeye verme yetkisi yok. Hadi bakalım New York'u İsrail'e versin." diyerek tepkisini gösterdi.

Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Müslümanlar için kutsal bir mekan olarak kalacağının altını çizen Hazuri, "Kudüs Trump'ın özel mülkü, bankalardaki hesabı değil ki istediği gibi alışveriş yapsın. Kudüs tüm Müslümanların mülküdür." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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