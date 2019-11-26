Casus vekil ölü bulundu

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Çin’in Avustralya Federal Parlamentosuna casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını bildirdi. Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Mike Burgess, Kanal 9 televizyonunun 60 Dakika programında gündeme gelen, Çin ajanlarının Avustralya genel seçimlerinden önce aday olması için Melbourne’de lüks otomobil satıcısı Nick Zhao’ya teklifte bulundukları yönündeki haberleri araştırdıklarını belirtti.

ADAYLIĞI İÇİN 1 MİLYON DOLAR

Habere konu iddialara göre, Çin ajanları, 32 yaşındaki Liberal Parti üyesi Nick Zhao’ya, genel seçimlerde Avustralya Federal Parlamentosuna Melbourne’den aday olması için 1 milyon Avustralya doları teklifte bulundu. Teklifi ASIO’ya bildiren Zhao, seçimlere yaklaşık 2 ay kala mart ayında Melbourne’de otel odasında ölü bulundu. Zhao’un hayatını kaybetmesinin kendisine yapılan teklifle ilgili olduğu ileri sürülüyor.

ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT

Burgess ‘Dış Müdahale’ başlığı altında yaptığı açıklamada, Avustralya’nın demokrasisini ve egemenliğini korumaya kararlı olduklarını vurgulayarak, “Düşman yabancı istihbarat faaliyeti ulusumuza ve güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Zhao’un ölüm nedeninin belirlenmesi için koroner çalışmanın sürdüğünü belirten Burgess, konu hakkında yorum yapmasının uygun olmayacağını kaydetti. Avustralya başbakanı Scott Morrison da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Avustralya, yüz yüze kaldığı tehditlere karşı yumuşak olmayacaktır. Bu yüzden, yolumuza çıkan bütün sorunları halletmek için kanunları sıkılaştırdık, kaynaklarımızı geliştirdik ve İçişleri Departmanı’nı kurduk” ifadelerini kullandı.