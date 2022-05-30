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Dünya

Catherine Colonna, Zelenski ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'yı ziyaret ederek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
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Zelenski , Telegram hesabından, "Colonna'nın Ukrayna'yı ziyareti, devletimize desteğin bir başka göstergesidir. Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelemizde ve Avrupa değerlerinin savunulmasında Fransa'nın liderliğine güveniyoruz. Ukrayna'nın kazanması için silah yardımı, yaptırımların güçlendirilmesi ve ülkemizin AB üyeliğine yaklaştırılması önemlidir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna limanlarının blokajı sorunu, AB'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 6. yaptırım paketi ve Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci gibi konular konuşuldu.

Colonna, temasları kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de bir araya geldi.

Fransız bakan, Ukrayna temasları kapsamında bir süre Rus işgalinde bulunduktan sonra tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen, işgal döneminde Rusların sivillere yönelik katliam yaptığı öne sürülen Buça kentini de ziyaret etti.

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