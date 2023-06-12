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Dünya

Çatışma sonrasında İsrail'den yeni önlem: Mısır askerlerine artık güvenilemez

İsrail'in Mısır sınırındaki çatışma sonrasında sınır hattına yaklaşmanın engellenmesi dahil yeni önlemler alacağı açıklandı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Çatışma sonrasında İsrail'den yeni önlem: Mısır askerlerine artık güvenilemez
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İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Mısır sınırında 3 Haziran'da meydana gelen çatışma sonrası Mısır askerlerinin olağandışı hareketlerine karşı İsrail güçlerinin teyakkuzda olması istendi.

İsrail güçlerine "Mısır askerlerine artık güvenilmemesi" yönünde uyarı yapılan açıklamada, sınırda olağandışı bir durumun "saldırı" kabul edileceği belirtildi.

Böyle bir durumda İsrail askerlerinin "ateş etmeye hazırlanacağı" ve Mısır askerlerinin sınıra yaklaşmasının engelleneceği ifade edildi.

- NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 3 Haziran'da Mısır sınırında meydana gelen çatışmada 3 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın Mısırlı bir "polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise bir "güvenlik görevlisinin" uyuşturucu kaçakçılarını takip ederken sınırdaki barikatı geçtiği, ardından çıkan çatışmada 3 İsrail askeri ile güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.

Olay üzerine İsrail'den üst düzey üç ordu yetkilisi dün Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ederek devam eden ortak soruşturmaya ilişkin Mısırlı yetkililerle görüşmüştü.

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