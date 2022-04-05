Çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolu Uganda'ya sığındı

Uganda Kisoro bölgesi polis müdürü Amon Tusiime, AA muhabirine, KDC'deki çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınanların sayısının arttığını söyledi.

Tusiime, son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığını belirtti.

Uganda'ya sığınan Kongolu Peter Mushanga ise hükümet güçleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini anlattı.

Uganda polisine göre geçen haftadan bu yana 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.