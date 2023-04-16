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Dünya

Çatışmanın şiddeti arttı! Mısırlı askerleri esir aldılar

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri esir aldı. HDK'dan 'Mısırlı askerleri güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz' açıklaması geldi.

AA16 Nisan 2023 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Çatışmanın şiddeti arttı! Mısırlı askerleri esir aldılar
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Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

HDK'den yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Sudan'da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.

Sosyal medyada, Sudan'ın kuzeyinde bulunan Meravi Havaalanı'nda bazı Mısırlı askerlerin esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

İİT'DEN SUDAN'DA ÇATIŞAN TARAFLARA "DİYALOG SÜRECİNE GERİ DÖNME" ÇAĞRISI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilerek diyalog sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın bazı kentlerinde ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'daki taraflara çatışmalara derhal son vermeleri çağrısı yaptı.

Çatışan tarafları Sudan halkının çıkarlarını dikkate alarak diyalog sürecine geri dönmeye davet eden Taha, Sudan halkının bu krizi diyalog ve müzakerelerle aşmaya kadir olduğuna inancının tam olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Taha, İİT'nin Sudan'ın güvenlik, istikrar ve barışına önem verdiğini kaydetti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALARIN İLK GÜNÜNDE 56 KİŞİ ÖLDÜ, 595 KİŞİ YARALANDI

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

Komite, "Aklıselimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkonan, mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

- SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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