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Bakan Çavuşoğlu Erbil'de Türkmen siyasi yetkililer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'taki temasları kapsamında Erbil'deki Türkmen siyasiler ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileri ile bir araya geldi.

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Bağdat ve Basra temaslarından sonra dün akşam saatlerinde Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

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