14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7824
  • 6,432
  • 275.554
  • 110115
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fas'ta bir araya geldi.
 
Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü.
 
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Fas Dışişleri Bakanı kardeşim Burita ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. İş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." mesajını paylaştı.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Basel - Trabzonspor İLK 11'LER

Basel - Trabzonspor İLK 11'LER

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Trump'tan 'Yılın Kişisi' seçilen aktiviste tepki! 'Çok gülünç'

Trump'tan 'Yılın Kişisi' seçilen aktiviste tepki! 'Çok gülünç'
 

POPÜLER HABERLER

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Gökten kar değil inek yağdı! İşte gökyüzünden yağan en ilginç nesneler

Gökten kar değil inek yağdı! İşte gökyüzünden yağan en ilginç nesneler

2019'un en çok konuşulan 20 dizisi

2019'un en çok konuşulan 20 dizisi

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA