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Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

  • AA
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Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu KKTC'de Başbakan Tatar'ı ziyaret etti.

KKTC'de yeni hükümet kurulduktan sonra yaptığı ilk temaslar kapsamında Başbakan Tatar'ı da ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman her konuda olduğu gibi bundan sonra da sizin hükümetiniz döneminde de Kıbrıs Türk halkına desteğini arttırarak sürdürecektir." dedi.

Tatar'ın başbakanlık görevini üstlenmesinden bu yana mali protokol dahil birçok konuda anavatan Türkiye ile yürüttükleri çalışmaları desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında bulunduğu temaslarda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon meselelerine ilişkin faydalı görüşmeler yaptığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ FEVKALEDE ÖNEMLİDİR"

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin çok önemli olduğunu vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar da "Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, egemen eşitliği ve güvenliği fevkalede önemlidir." dedi.

Tarihi iyi anlamadan geleceğe dönük bir takım tehlikeli oyunlara girmemek gerektiğini söyleyen Tatar, "Bizim tavrımız, her şey somut ve kesin olarak ifade edildikten sonra ancak bir süreç yaşanmalıdır. Crans-Montana'da yaşananlardan ve açıklamalardan sonra bizim pozisyonumuz hala o noktada yapılan açıklamaların geçerliliğidir. Sayın Akıncı ile yaptığımız görüşmelerde de bunları ifade ediyoruz ve ona göre çok dikkatli olunmasını ifade etmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin garantörlüğü konusunun da çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin garantör ülkesidir ve her konuda görüşü alınmadan veyahut beraber hareket etmeden herhangi bir adım atılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı için kendi güvenliği bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü fevkalede önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC arasındaki mali iş birliği protokolüne dikkati çeken Tatar, Kıbrıs halkının ekonomi alanında da istikrarlı bir ortama kavuşmasını hedeflediklerini anlattı.

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı yatırımlar konusunda minnettar olduklarını belirterek, Anadolu'dan gelen suyun ardından Ada'ya elektrik getirilmesine ilişkin temennilerini de dile getirdi.

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