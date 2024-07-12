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Dünya

Cebu Pacific uçağı taksi yolundan çıktı

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan, Manila Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda Cebu Pacific A321-271NX tipi uçak, taksi yolunda ilerlerken yoldan çıktı ve sıkıştı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Cebu Pacific uçağı taksi yolundan çıktı
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Olay sırasında uçakta ne yolcu ne de mürettebat bulunmaması, olası bir felaketi önledi. Kurtarma ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Olay sırasında uçakta yolcu ya da mürettebat bulunmaması büyük şans olarak değerlendirildi. Yetkililer, uçağın taksi yaparken yolundan çıkarak havaalanında sıkıştığını ve kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi. Cebu Pacific yetkilileri, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve havaalanı operasyonlarının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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