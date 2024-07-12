Cebu Pacific uçağı taksi yolundan çıktı

Olay sırasında uçakta ne yolcu ne de mürettebat bulunmaması, olası bir felaketi önledi. Kurtarma ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Olay sırasında uçakta yolcu ya da mürettebat bulunmaması büyük şans olarak değerlendirildi. Yetkililer, uçağın taksi yaparken yolundan çıkarak havaalanında sıkıştığını ve kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi. Cebu Pacific yetkilileri, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve havaalanı operasyonlarının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.