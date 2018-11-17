Çeçenistan'da intihar saldırısı düzenlendi

<p> Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Grozni’de bir polis noktasına intihar saldırısı düzenledi.</p> <p> El yapımı patlayıcıyla gerçekleştiren patlama nedeniyle saldırgan hayatını kaybederken, başka yaralı veya can kaybının olmadığı bildirildi.</p>
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