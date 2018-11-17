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Çeçenistan'da intihar saldırısı düzenlendi

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de intihar saldırısı düzenlendi.

  • AA
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Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Grozni’de bir polis noktasına intihar saldırısı düzenledi.

El yapımı patlayıcıyla gerçekleştiren patlama nedeniyle saldırgan hayatını kaybederken,  başka yaralı veya can kaybının olmadığı bildirildi.

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