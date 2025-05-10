''Cehennemin Kapıları'' açıldı! Kassam Tugayları'ndan İsrail'e komplike pusu

Kassam, Telegram hesabından, 7 Mayıs'ta Refah'taki El-Meşru Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerine karşı kurulan ve "Cehennemin kapıları" adını taşıyan pusu serisinin ikincisi olduğu belirtilen bir video yayımladı.

Videoda, pusunun nasıl kurulduğu önce yazılı olarak sonra da görsellerle anlatıldı. Açıklamada, önce içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin zemin katının tanksavar mermileriyle vurulduğu, sonra da askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi.

Ardından Kassam mensuplarının, bir tünele doğru ilerlediği, İsrail askerlerinin de daha önce patlayıcılarla tuzaklanmış bir yere doğru çekildiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin söz konusu alana gelmesiyle birlikte patlayıcıların infilak ettirildiği, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu, bir İsrail helikopterinin ölü ve yaralıları nakletmek için bölgeye geldiğinin gözlendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü, 4'ünün de ağır yaralandığı duyurulmuştu.



İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre karşılık vermeyen Kassam Tugayları, daha sonra İsrail askerleriyle yeniden çatışmayla ve onlara pusu kurmaya başlamıştı.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.40 Brezilya, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planına tepki gösterdi. İsrail'e söz konusu plandan vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: İsrail'in saldırıyı genişletme kararı, çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde yürütülen müzakerelere zarar verebilir. Sivillerin yerinden edilmesine yol açacak her türlü askeri operasyonun, Filistin'deki ölüm ve yıkımı artıracağı, trajik insani durumu daha da ağırlaştıracağı uyarısı yapıldı.

02.29 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

01.57 İsrail ordusunda görev yapan bir yedek asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan sivillere yönelik "vahşetler" yaşandığını itiraf etti. İşkenceye maruz kalan tutukluların çoğunun Hamas üyesi olmadığını aktaran İsrailli asker, büyük kısmının Gazze'den siviller olduğunu ve yalnızca sorgulanmak üzere gözaltına alındıklarını belirtti. "Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Gözümün önünde bir tutuklunun ölmekte olduğunu gördüm ve tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm." ifadelerini kullanan İsrailli asker, Sde Teiman'da yaşananların istisnai bir olay olmadığını, aksine ordu komutanlarının bilgisi ve İsrail medyasının yardımıyla yürütülen sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

01.00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail piyade birliğini hedef alan komplike bir pusu kurulduğunu, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 678 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 308 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.