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Dünya

Çek istihbaratı uyardı: Üçüncü dünya savaşının silahları belirleniyor

Çek askeri istihbaratının 2019 raporuna göre, 3. dünya savaşına az bir zaman kaldı. Raporu ele alan analistler, dünya genelinde şu anda yaşanan olayların küresel çatışmanın ilk aşaması olduğuna ve savaşta aktif olarak kullanılacak araçların yavaş yavaş belirlendiğine dikkati çekiyor.

star.com.tr11 Kasım 2020 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:34
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RIA Novosti’nin haberine göre, Çek askeri istihbaratının 10 Kasım Salı günü internet sitesinde yayınladığı belgede, üçüncü dünya savaşının kapıda olduğunun sinyallerini verdi. Yayınlanan belgede, "Aktif olarak katılabilen ve katılmak isteyenlerin dünya görüşü oluşturuluyor ve kontrol edilebilecek teknolojik araçlar yavaş yavaş belirleniyor." İfadeleri kullanıldı.

SAVAŞIN NEDENİ: ABD, RUSYA VE ÇİN REKABETİ

Raporu ele alan analistler, çatışmanın en büyük sebebinin ABD - Rusya ve Çin arasındaki dünyaya hakim olma mücadelesi olduğunu belirtiyor. Belgede ayrıca uluslararası hukukun önemindeki düşüşe de dikkat çekiliyor. Olası savaşın önüne geçmenin yollarına da değinen analistler barışçıl bir diyalog olduğuna inanıyor. Analistler, tüm bunlara ek olarak, manipülasyonların halk arasında gerilimleri artırdığını söyledi. 

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