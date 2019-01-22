McGurk, Suriye'den çekilme sonrası net bir planlarının olmadığını itiraf etti

ABD’nin eski DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi olan ve “Sömürge Valisi” olarak tanınan Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kesin talimatı kapsamında Suriye’den çekilme işleminin başladığını, fakat ABD’nin bu çekilme işlemi sonrasında herhangi bir planı olmadığını söyledi.

CBS kanalına röportaj veren McGurk, “Başkan (Trump) açıkça ve net bir şekilde (Suriye’den) çekilmekte olduğumuzu belirtti. Bu, bölgedeki kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde çekileceği anlamına geliyor.” dedi.

Söz konusu durumla ilgili henüz net bir plan olmadığını söyleyen McGurk, “Bu durum, bölgedeki güçlerimizi savunmasız bir duruma sürüklüyor. Suriye sahasındaki güçlerimiz için risk oluşturmasının yanı sıra DEAŞ’a da yeni bir alan açıyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin “ABD’nin Suriye’deki misyonunu üstlenebileceğine” inanmadığını söyleyen McGurk, “Bu gerçekçi değil. Bölgedeki güçlerimiz çekilecekse ve bir başka koalisyon ortağının ABD’nin yerini alacağı bir formül üzerinde düşünülecekse, bu kesinlikle uygulanabilir bir plan olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“PKK’ya yeni bir hayat verme arzunuz gerçekleşmeyecek”

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştiren ve bu kararı protesto ederek istifa eden ABD’nin eski DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme alarak Türkiye karşıtı söylemlere ve terör örgütü PKK/YPG’yi öven ifadelere yer vermişti.

McGurk’ün Türkiye’yi hedef alan makalesine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Analiziniz hatalı. Türkiye'ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek.” diye konuşmuştu.

“Sorunlar yaratıp başkalarını suçlamak ne cürettir”

Türkiye’nin Vaşington Büyükelçisi Serdar Kılıç da McGurk’ün söz konusu makalesine resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt vererek, “ABD yönetimlerini (Suriye konusunda) yanlış yönlendirip bu sorunları yarattıktan sonra Suriye'deki zorluklardan dolayı başkalarını suçlamak ne cürettir. Onun (McGurk) memnuniyet verici ayrılığı, Suriye'de başka felaketlerin olmasını engellemede bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.