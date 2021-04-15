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Dünya

Çekilme kararı sonrası ABD'den Kabil'e sürpriz ziyaret

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesi konusunu görüştü.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:30
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Konsey Başkanlığında yapılan görüşmede, Abdullah, ABD'nin Afganistan'daki askeri gücünü çekme konusunda aldığı kararı desteklediklerini söyledi.

Abdullah, ABD'nin bundan sonra da Afganistan'a yardıma devam etme taahhüdünü takdir ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldığını dile getirdi.

Askeri birliklerini çekmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin sona ermesi anlamına gelmediğine dikkati çeken Blinken, iki ülke arasında yeni bir ilişki ve iş birliği döneminin başladığını, bu süreçte çeşitli alanlarda iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

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