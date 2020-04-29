Çekirgeler, yarasalar, böcekler... 2020'nin yeni sürprizi sahili kaplayan balık sürüleri

star.com.tr 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:13 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:13

2020 yılında dünya birçok sıradışı olaya şahit olmaya devam ediyor.

Afrika muazzam çekirge sürüleriyle uğraşırken, İsrail'de ölü yarasa sürüleri insanları korkuttu. Ortadoğu'da sokakları istila eden karıncalar, İngiltere sahillerini kaplayan ölü böcekler...

Son olarak, Meksika ve Venezuela'da yaşanan olay, halkın salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayarak sahile akın etmesine neden oldu.

Meksika'nın Acapulco kentindeki bir plajda binlerce balık olarak sahile vurdu. Manzarayı gören yerel sakinler ve balıkçılar kalabalığı, yasakları dinlemeyerek harekete geçti.

Yerel basında yer alan haberlere göre halk, bir uskumru türüne ait olan balıkları toplamak için boş kovalar ile sahile akın etti.

Benzer bir olay Venezuela'da da görüldü....

Balıkların kitlesel olarak karaya vurması nadir bir olay değildir. Ancak son yıllarda, bu olayların sayısı oldukça arttı.

Su altı aktivitesi, denize dökülen petrolün kalıcı etkileri ya da sonar teknolojileri gibi bir çok iddia öne sürülüyor. Ancak bilim insanları hala bu olağandışı davranışa neyin neden olduğunu kesin olarak söyleyemiyorlar.

Meksika ve Venezueala'da yaşanan bu son olay, kıyı sularının maviye boyandığı doğal bir olaydan bir hafta sonra yaşandı.

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