Çekirgeleri yiyerek savaşıyorlar

25.12.2019 02:33 - Güncelleme: 25.12.2019 02:33

Yıllarca açlık ve kuraklıkla boğuşan Somalililerin şimdi de başı çekirgelerle dertte. Çekirgelerle mücadelede zorlanan Somali halkı çareyi çekirgeleri toplayarak yemekte buldu. Yerel halk çekirgeleri kızartıp pilavla servis etmenin revaçta olduğu söylerken, bir adam çekirgelerin balıktan daha lezzetli olduğunu söyledi. Universal Somali TV’ye konuşan bir başkası çekirge yemenin sırt ağrısını azaltmaya ve tansiyonunu düşürmeye yardımcı olabileceğine inandığını belirtirken, yerel restoranları çekirge yemekleri sunmaya çağırdı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu hafta Somali ve Etiyopya’nın mahsulleri yok eden ve bölgedeki gıda güvenliğini tehdit eden çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. FAO, çiftçilerin mahsullerinin “yıkıcı bir tehditle” karşı karşıya olduğunu bildirdi ve istiladan kaynaklı çevresel zararın, kontrol edilmediği takdirde, Somali’nin ötesinde de mahsul üretimini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Örgüt “Tek bir çekirge istilası, bir milyon insanı bütün bir yıl beslemeye yetecek 170 bin ton tahılın kaybına yol açabilir” dedi.