İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0235
  • EURO
    6,5781
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    118342
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı
Dünya

Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.

10.02.2020  19:32 - Güncelleme: 10.02.2020  19:32

Çekya basınında yer alan haberlere göre, özellikle Çekya-Almanya sınır bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 3 kişi yaralandı ve birçok bölgede ulaşım durdu.

Çekya'nın en büyük elektrik tedarikçisi Çekya Elektrik İşleri (CEZ) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli fırtına dolayısıyla ülkenin birçok bölgesinin elektriksiz kaldığı ve fırtınadan zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki tamiratın devam ettiği belirtildi.

Fırtına dolayısıyla Prag'daki hayvanat bahçesinin de Pazartesi kapalı olacağı kaydedildi.

Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.