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Çekya'da hastanede silahlı saldırı: En az 4 kişi öldü

Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.

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Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.

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