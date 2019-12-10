Çekya'da hastanede silahlı saldırı: En az 4 kişi öldü
Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.
- AA
Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.
Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.
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