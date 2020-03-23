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Dünya

Çekya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi hayatını kaybetti.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 07:33 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 07:33
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Çek Radyo’nun haberinde, başkent Prag’daki Bulovka Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaşması sonucu yaşamını yitiren ilk hastanın ilerleyen yaşının yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarının da bulunduğu duyuruldu.

Öte yandan, Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında ülke sınırlarının iki yıl süresince kapalı tutulabileceğini, bu zaman zarfında vatandaşların tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilen ülkede, yabancı ülke vatandaşlarının Çekya’ya girmesine müsaade edilmezken maskesiz sokağa çıkılmasına da izin verilmiyor.

Çekya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı bin 120'ye yükseldi, hastalardan 19’u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

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