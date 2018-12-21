Çekya'da meydana gelen maden patlamasında 13 işçi öldü
Çekya'da madende meydana gelen patlamada en az 13 işçi hayatını kaybetti.
- AA
OKD madencilik şirketinin sözcüsü Ivo Celeçovski, ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını söyledi.
Metan gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 8 işçinin de kaybolduğu belirtildi.
Madencileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
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