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Çekya'da meydana gelen maden patlamasında 13 işçi öldü

Çekya'da madende meydana gelen patlamada en az 13 işçi hayatını kaybetti.

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OKD madencilik şirketinin sözcüsü Ivo Celeçovski, ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını söyledi.
 
Metan gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 8 işçinin de kaybolduğu belirtildi.
 
Madencileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

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