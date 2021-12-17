Çekya'da seçimden 2 ay sonra hükümet göreve başladı

AA 17 Aralık 2021 Cuma 23:10 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 23:10

Lany Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Milos Zeman, yeni kabineyi bekleyen sınamaların başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkede yaşanan enerji sorunu ve ekonomik durum olduğunu kaydetti.

Başbakan Petr Fiala da kendilerini bekleyen çok fazla işin olduğunu belirterek, önceki yönetime kıyasla daha farklı bir yöntemle sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Fiala, sorunları sistematik şekilde çözüme kavuşturmak için çok yönlü değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Ülkede 5 partiden oluşan koalisyon hükümetinde, Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakının yanı sıra Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) yer alıyor.

Çekya'da 8-9 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi'ni (ANO) az bir farkla geride bırakan Spolu ittifakı kazanmıştı.

Seçimlerin hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Zeman'ın rahatsızlanması nedeniyle yeni hükümet kurma süreci uzamıştı.