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Çekya'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Çekya gizli servisi, Rusya'yı ülke diplomatlarına yönelik siber saldırıların arkasında olmakla suçladı.

  • AA
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BIS'nin yıllık raporunda, 2016 başında başlayan ve Çek diplomatları hedef alan saldırıların, Rusya Federal Güvenlik Servisinin Turla ve Rus Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun APT28 operasyonlarının parçası olduğu belirtildi.

Geçen yıl fark edilen korsan saldırılardan 150 e-posta hesabının etkilendiği kaydedilen raporda, bunun Çekya'yı hedef alan en ciddi siber casusluk vakası olduğu ifade edildi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de hükümetin BIS'nin bulgularını ocak ayında ele alacağını söyledi.

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