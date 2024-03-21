CELAC'tan BM'ye ''Filistin'e tam üyelik'' çağrısı! Guterres'e mektup gönderildi

Birleşmiş Milletlere (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben mektup yazan CELAC, dünyadaki herhangi bir ülke gibi Filistin'in de Genel Kurul toplantılarında tüm hak ve yükümlülükleriyle tanınması çağrısında bulundu.

CELAC'a üye 23 ülkenin bu konuda "hemfikir" olduğu belirtilen mektupta, Filistin'in BM'de tam üye olarak tanınması için oylama yapılması talep edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilen mektupta, insani yardımların bir an önce Gazze'ye ulaştırılması gerektiği bildirildi.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, CELAC'ın çağrısına destek vererek, Filistin'in BM Genel Kurulu'nda tam üye olarak tanınmasını istedi.