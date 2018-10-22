Cemal Kaşıkçı kimdir öldürüldü mü Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kim neden öldürdü

Cemal Kaşıkçı kimdir öldürüldü mü? Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı katili kim neden öldürdü? Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı? Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması ne aşamada? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, son günlerde dünyanın bir numaralı gündeminden biri olmaya devam ediyor. 20 Ekim 2018 günü İstanbul'da kaybolmasından 18 gün sonra, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'dan yapılan habere göre Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan arbede sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Suudi Arabistan’da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud Kahtani ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri dahil üç istihbarat görevlisi daha bu olaydan dolayı görevinden alındı. Cemal Kaşıkçı ile ilgili merak edilenleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz .

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Ahmed Kaşıkçı (d. 13 Ekim 1958, Medine – ö. 2 Ekim 2018, İstanbul), Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar, eski genel müdür ve el-Arab News Channel’ın önceki genel yayın yönetmenidir. 18 Eylül 2017’de Suudi Arabistan’dan kaçtı ve düzenli olarak ülkesi Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman hakkında eleştirel yazılar yayınladı.

CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜ MÜ?

2 Ekim 2018’de Kaşıkçı’dan, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir haber alınamaması üzerine gözaltına alındığı veya öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Gerçek ortaya çıktı, ismini vermeyen Suudi bir yetkili konsoloslukta soruşturma sırasında Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıklandı.

Bir başka habere göre ise; 20 Ekim 2018 günü İstanbul'da kaybolmasından 18 gün sonra, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'dan yapılan habere göre Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan arbede sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.





CEMAL KAŞIKÇI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?



Suudi Arabistan hükümetinden üst düzey bir yetkili, adının gizli kalması koşuluyla Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı. Yetkili, Kaşıkçı'yı geri dönmeye ikna etmek üzere 15 kişilik bir heyetin İstanbul'a gönderildiğini ancak yapılan görüşmeler sırasında işlerin ters gittiğini söyledi.

Suudi yetkilinin Reuters'a anlattığı olaylara göre, Kaşıkçı görüşme sırasında bağırmaya başladı ve bunun üzerine paniğe kapılan heyetten biri kişi Kaçıkçı'yı sakinleştirmek için arkadan boynuna sarılıp eliyle ağzını kapattı. Bu sırada Kaşıkçı hayatını kaybetti. Suudi yetkili ayrıca, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair kendilerine ilk etapta giden heyet tarafından hatalı bilgi verildiğini ancak daha sonra iç bir soruşturma açıldığını ve bunun da halen devam ettiğini aktardı.

CEMAL KAŞIKÇI’NIN HAYATI



Cemal Kaşıkçı 1958’de Medine’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’da gördü. 1982’de Indiana Devlet Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans yaptıktan sonra ülkesine döndü.



1991’den 1999 yılına kadar Al Madina gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ayrıca bu dönemde Afganistan, Kuveyt, Sudan gibi ülkelerde muhabirlik yaptı. 1987-1995 yılları arasında Usame bin Ladin ile bir kaç defa röportaj yaptı. 1999’dan 2003’e kadar Suudi Arabistan’ın İngiliz gazetesi Arab News’te yazı işleri müdür yardımcılığı yaptı. Buradan Al Watan’a geçtiken sonra iki ay boyunca yazı işleri müdürlüğü yaptı ancak Suudi Arabistan’ın dini kuruluşları hakkında eleştirel yazılar yazdığı gerekçesiyle görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, Londra’da büyükelçilik yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığını yaptı.dığı bir başka eleştirel yazıdan dolayı istifa etmek zorunda kaldı. 2010 yılında Al Watan’daki istifasının ardından, El-Velid bin Talal tarafından Bahreyn’deki el-Arab News Channel’ın genel yayın yönetmenliğine atandı. Ayrıca BBC ve Al Jazeera gibi kanallarda politik yorumculuk yaptı. Eylül 2017’de Suudi Arabistan’ı terk ettikten sonra ABD’de yaşamaya başladı ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

HATİCE CENGİZ KİMDİR?

Suudi gazetecinin nişanlısı olan 36 yaşındaki Hatice Cengiz, yaklaşık 1 haftadır Cemal Kaşıkçı'dan haber alamıyor.

"Artık hayatta olduğumu hissetmiyorum"



Cengiz, günlerdir süren bekleyişin ardından olayla ilgili açıklama yaptı.



Cengiz, "Artık hayatta olduğumu hissetmiyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum" dedi.



Pazartesi günü polis tarafından ikinci kez ifadesi alınan Cengiz, DNA örnekleri için Kaşıkçı'nın bazı elbiselerinin ve kişisel eşyalarının alındığını söyledi.

"Konsolosluğa beraber geldik"



Cengiz, Konsolosluk binasına Kaşıkçı'yla beraber geldiklerini ve çıkışta birlikte dönmek için binanın önündeki girişte nişanlısını beklediğini söyledi.



Cengiz, saat 16.00 civarında bir şeylerin yanlış gittiğini farkederek, konsolosluğun kapanma saatini (15.30) internetten kontrol ettiğini belirtti.



"O zaman 'Cemal nereye gitti?' diye sormaya başladım" diyen Cengiz, konsolosluğun kapısına doğru yürüyerek korumaya Cemal'in nerede olduğunu sorduğunu söyledi.



Cengiz daha sonra konsolosluğu arayarak, "Cemal nerede? Girişte bekliyorum. Cemal içeri girdi ve çıkmadı" dediğini, bir adamın girişe gelerek içeride kimsenin olmadığını söylediğini anlattı.