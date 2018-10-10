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Cemal Kaşıkçı: Türkiye’yi zayıflatmanın Suudi Arabistan’ın çıkarına olacağını kim söyledi?

Kaybolmadan önceki son röportajını Suriyeli muhaliflerin Türkiye merkezli Syria TV kanalına veren Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın çıkarları için Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini ve SDG ile görüşmesinin yanlış bir politika olduğunu ifade etmiş.

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı, kaybolmasından birkaç gün önce son röportajını, Suriyeli muhaliflerin Türkiye merkezli  Syria TV kanalına verdi. Röportajı sırasında Suudi Arabistan’ın çıkarının Türkiye ile iş birliği yapmaktan geçtiğini söyleyen Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın, PKK’nın Suriye’deki paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmesinin yanlış bir politika olduğunu ifade etmiş.
 
İşte gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son röportajında Suudi Arabistan – Türkiye ilişkilerine dair önemli açıklamaları:
 
“Türkiye, Suudi Arabistan’ın Suriye’deki tek müttefiki”
 
Suudi Arabistan, İranlıların Suriye'den çıkmasını istiyorsa, Suriye devriminin başarısını hedeflemelidir. Bu kesinlikle zor ama Suudi Arabistan devrimi bir kez daha desteklemeli ve Türklerle iş birliği yapmalıdır. Türkiye, şu an Suriye’de Suudi Arabistan’ın aynı fikirde olduğu tek müttefik ülke.
 
“İslamcılar Suudi Arabistan’ın tarihi müttefiki”
 
Günümüzde Suudi siyasiler, çıkarlarını İslamcılara  karşı olmakta görüyor. Halbuki İslamcıların onların tarihi müttefikleri olmaları gerekiyordu. Suudi Arabistan entelektüellerinin televizyonda sık sık Siyasal İslam'a saldırdıklarını duyuyorum. Benim de onlara cevabım şu, Suudi Arabistan Siyasal İslam’ın hem anası hem babasıdır.
 
“Suudi Arabistan İslami ve ya Arap bir projeye sahip olmayan SDG/YPG ile görüşüyor”
 
Krallık bugün siyasal İslam ile savaşmaya odaklanıyor. Türkiye'de ve Suriye’de Siyasal İslam'ı görüyor. Ve böylece iletişim kopuyor. bunun sonucunda Arap veya İslami bir projeye sahip olmayan, ayrılıkçı ve solcu SDG/YPG ile görüşüyor.
 
“Türkiye’yi zayıflatmanın Suudi Arabistan’ın çıkarına olacağını kim söyledi?”
 
SDG/YPG ile görüşmek gerçekten Suudi Arabistan’ın çıkarına mı? Dar vizyonlu bir Suudi, bunun Türkiye’yi zayıflattığı için, böyle bir temasın çıkarlarına olduğunu savunacaktır. Ama kim sana Türkiye’yi zayıflatmanın Suudi Arabistan’ın çıkarına olacağını söyledi?

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