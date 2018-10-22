Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek Sultanahmet'te gezintiye çıkan Suudi Arabistanlı Mustafa el Medeni'nin görüntüleri ortaya çıktı.
- star.com.tr
2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasından bir daha çıkmayan Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından Mustafa el Medeni'nin görüntüleri ortaya çıktı.
Kareli gömlek ve kot pantolonla girdiği binadan Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle ayrılan Medeni, daha sonra Levent'e ve oradan da Sultanahmet'e gidiyor.
Katil zanlısı Medeni Sultanahmet'e inerken
Sultanahmet'te tuvalete girerken...
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