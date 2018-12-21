Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudilerden tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan yönetiminin ülkedeki muhaliflere yönelik sert tutumları ve işkence iddialarının ardından Riyad'ın Washington Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Barışçıl gösteriler olumlu sosyal ve siyasi değişikliklere yol açabiliyor. Araştırmalara göre 1900-2006 yılları arasında gerçekleşen barışçıl gösteriler, şiddet içerikli protestolardan iki kat daha etkili oldu." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Washington elçiliğinin paylaşımına tepkilerin gelmesinin nedeni ise ülkede barışçıl gösteri düzenleyecek isimlerin tutuklanarak cezaevlerine konulması.

CEMAL KAŞIKÇI SUUDİ YETKİLİLERCE ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu paylaşımın ardından ise sosyal medyada Suudi elçiliğin paylaşımına tepkiler yağdı. Geçtiğimiz aylarda resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gelen Cemal Kaşıkçı, üst düzey Suudi yetkililerin gönderdiği infaz timiyle vahşi bir şekilde öldürülmüştü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında ise Veliaht Prens İbn Selman'a yönelik muhalif yazılar ve görüşleri olduğu belirtilmişti.

ÇOK SAYIDA MUHALİF TUTUKLANDI

Katil zanlısı Veliaht Prens İbn Selman yönetimindeki Suudi Arabistan yönetiminin muhaliflere yönelik diğer bir yaklaşımı ise tutuklama ve işkence.

İbn Selman'ın Veliaht Prens olduktan sonra ülkedeki çok sayıda muhalif aktivist ve alim tutuklanarak cezaevlerine gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise tutuklu bulunan kadınların yine Cemal Kaşıkçı olayında olduğu gibi İbn Selman'a yakın isimler tarafından işkence edildiği ve hatta tacize uğradığı ortaya çıkmıştı.