'Cemalettin Kerim bir an önce serbest bırakılmalı'

Arap Topluluğu Birliği, İsrail'de 4 gün önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim'in bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Arap Topluluğu Birliği adına İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapan Ömer Şahrur, ARTİAD Başkanı Kerim'in hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek, bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Şahrur, kararı "siyasi ve keyfi" olarak niteleyerek, "Türkiye'de bulunan Arap Topluluğu Birliği olarak, Türkiye vatandaşı Filistinli iş adamı Cemalettin Kerim'in yasa dışı bir şekilde İsrail tarafından tutuklanmasını kınıyoruz. Bu eylem, İsrail Hükümeti'nin bölgedeki özgürlük, adalet ve barışa yönelik agresif tavrını sürdürdüğünü gösteriyor. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı bu davranışları Filistinli kardeşlerimizin yaşam alanlarını daraltıyor. Tutukluluk kararının bir an önce bozulmalı ve Kerim bir an önce serbest bırakılmalı. " diye konuştu.

İsrail'in her gün yeni bir tutuklama, zorbalık ve yıkımla coğrafyayı yaşanamaz hale getirdiğini ifade eden Şahrur, Kerim'in hukuki sürecinin yakın takipçisi olduklarını dile getirdi.

Şahrur, tutukluluk kararının tüm Arap coğrafyasını yakından ilgilendirdiğini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Arabistanlı oğullar adına, bizim adımıza, Arap topluluğu Birliği olarak, İsrail hükümetine, Sayın Kerim'in derhal serbest bırakılmasını ve İsrail'in Filistin halkına karşı saldırgan eylemlerinin durdurulmasını istiyoruz. Kerim'in meselesi özgürlük, insan hakları ve onur meselesidir. Konuyu Filistin'deki Türk yetkililerle istişare halinde çözmek için elimizden geleni yapacağız."