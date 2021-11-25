Cenazelerini alamayan Filistinliler gösteri düzenledi

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:35

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu'nun çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye, şehit aileleri ve onlarla dayanışmak için toplanan halkın yanı sıra Filistinli grupların ve siyasi güçlerin temsilcileri katıldı.

Gösteride AA muhabirine konuşan Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu Koordinatörü Hüseyin Şucaiyye, gösterinin "alıkonulan şehitlerin naaşlarını teslim etmesi için işgalcilere yönelik komisyonun faaliyetlerinden biri" olduğunu belirtti.

"İsrail 2016'da Filistinlilerin cesetlerini alıkoyma politikasına döndüğünden beri, 90 naaşı buzdolabında tutuyor." diyen Şucaiyye, İsrail ayrıca uzun yıllardır 250 Filistinlinin naaşını özel mezarlıklarda tuttuğunu kaydetti.

İsrail'in cesedini 2017'den beri alıkoyduğu Bera Salih'in annesi Fattum Salih, "oğlunun ve diğer şehitlerin naaşlarının kendilerine teslim edilmesini" talep etti.

Salih, "Kimse bize (cesedin) nerede olduğunu söylemiyor? Mezarlıklarda mı yoksa buzdolaplarında mı? Oğlumun nerede olduğunu bilmek, son kez görmek ve ona veda etmek, İslami usullere göre gömmek benim hakkımdır." diye konuştu.

Hamas yetkililerinden Hasan Yusuf, "şehitlerin naaşlarını almak için çabalayan tüm kurumların çabalarından" övgüyle söz etti.

Söz konusu naaşların ailelerine verilmesini talep etmek için karar aldıklarını kaydeden Yusuf, bunun, hareketinin İsrail ile yapmak istediği bir takas anlaşmasıyla ilgili olup olmadığına açıklık getirmedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi 2019'da, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının esir takasında pazarlık konusu yapmak için sürdürülmesi yönünde karar vermişti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.