24 Şubat 2020 Pazartesi07:51 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:51

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında şehit ettiği ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor. Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor. Buna rağmen Filistinlilerin şehidin naaşını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor. Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Ateş açılmasının ardından Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor. Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor. İsrail askerlerinin Gazze’nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı. Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı. Öte yandan İsrail ordusu, “patlayıcı madde yerleştirmek” için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.

BAE’DE PEDAL ÇEVİRECEK!



Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen “2020 UAE Tour” bisiklet şampiyonasına İsrail milli takımının katılacağı bildirildi. İsrail Dışışleri Bakanlığı’nın sosyal iletişim sayfasından yapılan açıklamaya göre, İsrail takımı BAE’deki bisiklet turnuvasına ilk kez katılacak. İsrail Milli Takımından bir sporcu ülkesinin resmi kanalına yaptığı açıklamada, BAE’de çok iyi karşılandığını belirterek, “İnsanlar burada gerçekten çok sevecen” ifadelerini kullandı. BAE’yi oluşturan 7 emirliğin tümünde düzenlenecek “2020 UAE Tour” yarışları dün başladı ve gelecek cumartesi günü sona erecek. BAE ile İsrail arasında resmi diplomatik bir ilişki olmamasına rağmen, iki ülke arasında sıkı ilişkilerin yürütüldüğü biliniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok ülke yetkilisi BAE ve çeşitli Arap ülkeleriyle yakınlaşma içinde olduklarına dair açıklamalarda bulunmuştu.

(Yeni Şafak)