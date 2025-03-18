Cenevre'de Kıbrıs zirvesi! Gözler saat 16.30'a çevrildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini de bir araya getiriyor.

Guterres, bir otelde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty beraberindeki heyetler ile ayrı ayrı görüşmeye başladı.

Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına 5 kişi eşlik ediyor.

Daha sonra TSİ 13.30'da BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla Kıbrıs konulu genişletilmiş formattaki toplantı başlayacak. Bu toplantının TSİ 16.30'da sona ermesi öngörülüyor.

Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilecek toplantı, Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve daha sonra heyet başkanları söz alacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlemesi öngörülmüyor.

- TARAFLAR ARASINDA ORTAK ZEMİN YOK

Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak zeminin bulunmaması, Kıbrıs görüşmelerinde resmi müzakere sürecine geçilmesinin önünde engel teşkil ediyor.

Türk tarafı, özellikle Ekim 2020'de KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, "egemen eşitliğe ve Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğine dayalı çözüm" tezini savunuyor.

Bu çerçevede Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün önünü açacak resmi müzakerelerin başlaması için öncelikle Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Bu tez, gerek Tatar gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer tarafından başta BM olmak üzere uluslararası tüm muhataplara aktarıldı ve aktarılmaya devam ediliyor.

Kıbrıs Rum kesimi yetkilileri ise daha önce uzun yıllar müzakere edilen, iki toplumlu, iki kesimli ve iki kurucu devletli federasyon modelini desteklemekte ısrarlı olduğunu bildiriyor.

Daha önce Türk tarafının iyi niyeti ve pozitif yaklaşımına rağmen birçok kez müzakere masasında bu çözüm modelini reddeden Rum kesiminin bu tutumu eleştiriliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'in dün akşam heyet için verdiği akşam yemeği sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi gerektiğini belirtmişti.

Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Tatar, "Şu anda iki yakın tarafın işbirliğine odaklanıyoruz. Hep geçmişi unutmak ve ileriye bakmak gerektiğini söylüyorum. Yapıcı ve bize yakışır bir şekilde ileriye nasıl bakacağımızı, bütün değerlerimiz ve çabalarımızla memleketimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğimize odaklanmalıyız. Türkiye'nin desteği bizim için önemli. Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki mesele ve sorunların giderilmesi için daha fazla gayret etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.