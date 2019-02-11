13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2556
  • 5,9542
  • 221.89
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası kabul edildi

İsviçre'nin Cenevre kantonunda, Müslümanların ve bazı partilerin şiddetle karşı çıktığı laiklik yasası ile Müslüman kadınların resmi kurumlarda başörtüsüyle çalışması yasaklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsviçre'nin Cenevre kantonunda, Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef aldığı belirtilen laiklik yasası, yapılan referandumda kabul edildi.

Cenevre Kantonu Büyük Meclisi, uzun süredir tartışılan devlet ve dinler arasındaki ilişkiyi çerçevelendiren laiklik yasasını geçen nisan ayının son haftasında onaylamıştı.

Değişikliğe karşı çıkan muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları ise yasayı referanduma götürebilmek için gerekli 5 bin 227 imza için kampanya başlatmış, 8 binin üzerinde imza toplanarak yasa referanduma taşınmıştı.

Cenevre kantonunda bugün yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, halkın yüzde 45'i laiklik yasasına karşı oy kullandı.

Katılımcıların yüzde 55 ise yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullanırken, katılımın yüzde 43 gibi düşük oranda gerçekleşmesi dikkati çekti.

Dini sembollerin resmi kurum ve kuruluşlarda yasaklanmasını içeren yasanın, Cenevre'deki sol partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca aslında Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef aldığı belirtiliyordu.

"Yasanın değişmesi için her yolu deneyeceğiz"

Cenevre Kantonu Büyük Meclisinin kabul ettiği yasanın referanduma taşınmasında büyük rol oynayan emekli öğretmen Bilal Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Referandumu kıl payı kaybettik ama sonuçtan memnunuz. Bu yasa tamamen İslamofobik bir yasadır. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

"Bu yasanın uygulamaya geçirilmesiyle kendisine dokunulan her bir Müslüman kadının hakkını yasalar çerçevesinde sonuna kadar savunacağız." diyen Ramazan, yasanın iptali için üst mahkemeye gideceklerini belirtti.

Ramazan, Cenevre kantonu meclisinin demokrasiye ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermediğini vurgulayarak, "Cenevre kantonu insanların nasıl giyinip giyinemeyeceğine karar veremez. Bu yasanın değişmesi için her yolu deneyeceğiz." diye konuştu.

Başörtüsü nedeniyle işinden olabilecek her Müslüman kadının davasının kendi davaları olacağının altını çizen Ramazan, bu kişilere hukuki destek vereceklerini de aktardı.

Ramazan, İsviçre'de kadınların seçme seçilme hakkını, yüzyıl süren mücadelenin ardından 1971 yılında kazandığını anımsatarak, referandumda aldıkları yüzde 45 destek oyunun kendileri için başarı olduğunu kaydetti.

"Gerekirse AİHM'e kadar gideceğiz"

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ise referandumda kabul edilen laiklik yasasına tepki gösterdi. Demirtaş, söz konusu yasayı Cenevre Anayasa Mahkemesine götürmek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Demirtaş, Anayasa Mahkemesinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yasayı federal mahkemelere taşıyacaklarını, gerekirse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gideceklerini söyledi.

Demirtaş, "Kanun laiklik kisvesi altında kabul edildi ama tamamen Müslüman kadınların kamusal olanlarda başörtüsüyle çalışmasını engellemek için getirildiği ortada. Yasa kabul edilemez. Tamamen İslamofobinin yasalaştırılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'de kabul edilen laiklik yasasının diğer kantonlarda kabul edilmemesi uyarısında bulunan Demirtaş, "Buradan Avrupa'daki Müslümanlara sesleniyorum. Cenevre'de kabul edilen yasa tüm Avrupa'ya sıçrayabilir. Avrupa'daki tüm Müslüman STK'ler şimdiden gerekli hukuki tedbirleri almalı." diye konuştu.

Demirtaş, Anayasa Mahkemesine itiraz için 30 gün süreleri olduğunu sözlerine ekledi.

"Yasanın kabulünde yerel basın büyük rol oynadı"

Cenevre Müslüman Dernekleri Birliği Başkanı Yavuz Durukan ise Cenevre'deki Müslüman gençlerin azınlık olmalarına rağmen yasaya karşı örnek bir kampanya yürüttüklerini belirtti.

Durukan, sosyal medyada yasaya karşı etkin mücadele vermelerine rağmen, Cenevre'deki yerel basının, yasanın kabulünde büyük rol oynadığına dikkati çekti.

Yasada, başörtüsü yasağına, Müslümanların tepkisini çekmemek için açıkça belirtilmediğine vurgu yapan Durukan, "Ama dini sembollerin yasaklanması kisvesi altında Cenevre'de başörtüsü kamusal alanlarda yasaklandı. Bu yasayı sindirmemiz mümkün değil. Değişmesi için her türlü hukuksal hakkımızı kullanacağız." dedi.

Yaklaşık 500 bin nüfusulu Cenevre'nin yüzde 6'sını Müslümanlar oluşturuyor.

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tepki çeken laiklik yasası kabul edildi

Tepki çeken laiklik yasası kabul edildi

Bursa'da ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram

Bursa'da ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram

Kuveyt’te dünyanın en uzun bayrağı yapıldı

Kuveyt’te dünyanın en uzun bayrağı yapıldı

Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı: Endişeliyim

Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı: Endişeliyim

Özel Temsilci Halizad Türkiye'ye geliyor

Özel Temsilci Halizad Türkiye'ye geliyor

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

Sürpriz buluşma! Erdoğan'la bir araya geldi

Sürpriz buluşma! Erdoğan'la bir araya geldi

Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi

Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi
 

POPÜLER HABERLER

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA