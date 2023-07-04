İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0044
  • EURO
    28,3582
  • ALTIN
    1608.24
  • BIST100
    6003.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cenin'de ölen Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi
Dünya

Cenin'de ölen Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 19:38 - Güncelleme:
Cenin'de ölen Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin'de başından vurduğu bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece İsrail güçlerinin 2 gündür havadan ve karadan devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 11'e yükselirken, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce ölenlerin sayısını 10 olarak açıklamıştı.

- Netanyahu'dan Cenin yakındaki askeri üsse gitti

Öte yandan İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Cenin yakınlarındaki bir askeri üsse giderek, askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Askeri yetkililerin Netanyahu'yu, "Cenin'deki durum, ordunun faaliyetleri ve ilerideki birliklerin takviyesine ilişkin" bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsrail Başbakanı, "Terörün kökünü kazıyana kadar operasyon ne kadar sürmesi gerekiyorsa oraya kadar devam edecek. Cenin'in bir terör sığınağı olmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Cenin üzerinde helikopterle uçtuğu fotoğraflar da paylaşıldı.

  • cenin saldırısı
  • işgal altında batı şeria
  • israil güçleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.