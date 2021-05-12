CENTCOM: 104 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldı

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:26

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 104 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 104 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 1800 parça ekipman teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin daha önce Afganistan'daki bir askeri tesisi Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandığını tahmin ediyor." denildi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Çekilme süreci nisanın son haftasında başlamış ve CENTCOM 4 Mayıs'ta 60 C-17 uçağı dolusu malzemenin çekildiğini, 1300 parça malzemenin imha edilmek üzere Savunma Lojistik Ajansına teslim edildiğini açıklamıştı.

Komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.