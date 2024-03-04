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Dünya

CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye'de PKK/YPG'li teröristbaşlarıyla görüştü!

Orta Doğu'daki ABD ve koalisyon güçlerinin üslerini ziyaret eden CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerine de gitti. Suriye'de 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'li yöneticilerle görüşen Kurilla, DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'na da uğradı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye'de PKK/YPG'li teröristbaşlarıyla görüştü!
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD ile koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kurilla'nın, Orta Doğu'daki güvenlik ve insani durum hakkında bilgi edinmek, ABD güçleri ve güvenlik ortaklarıyla görüşmek için bölgeye ziyarette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Kurilla'nın Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye'nin kuzeyinde CENTCOM ve koalisyon güçlerine ait üs ziyaretlerini kapsayan programının ilk ayağında Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nı ve el-Ariş kentini ziyaret ettiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı ziyareti kapsamında Kurilla'nın birçok uluslararası organizasyon ve sivil toplum kuruluşu, Mısırı ordusu ve ABD büyükelçiliği yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, görüşmelerde Mısır'dan Gazze'ye gönderilecek insani yardımların detaylarının da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kurilla'nın, ziyaretlerin Ürdün ayağında Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldiği, İsrail'de de Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştüğü belirtildi.

CENTCOM'un açıklamasına göre Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerine de gitti.

Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'li yöneticilerle görüşen Kurilla, DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'na da uğradı.

Terör örgütü PKK/YPG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ mensupları ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hol Kampı'nda onlarca ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

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