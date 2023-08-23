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Dünya

CENTCOM Komutanı Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamp bölgesini ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
CENTCOM Komutanı Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamp bölgesini ziyaret etti
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın, 21 Ağustos'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiği ve belirtilen iki kampa gittiği aktarıldı.

Kurilla'nın, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğüne işaret edilen açıklamada, CENTCOM Komutanı'nın buradaki "insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini" denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Kurilla'nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.

CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirildi.

- HOL VE ROJ KAMPLARI

PKK/YPG, Haseke ilinde yer alan Hol ve Roj kamplarında, Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kamplarda, örgütün alıkoyduğu çoğu sivil on binlerce kişi insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişinin tutulduğunu ve insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor.

  • CENTCOM
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