CENTCOM Komutanı: Trump Suriye'den çekilme konusunda bize danışmadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den askerleri çekme kararından önce kendilerine danışmadığını belirtti ve bu karardan daha önce haberdar olmadıklarını söyledi.

Votel, DEAŞ'ın elinde bulunduğu toprakların genişliğinin 5 bin 180 hektara düşürüldüğünü belirtti ve Amerikan ordusu geri çekilmeden önce bu alanın tamamen DEAŞ’dan temizlenebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl sonu ülkesinin askerlerinin Suriye’den çekileceği vaadinde bulunmuştu.

'ABD ordusu Suriye’den çıkarsa, DEAŞ sürekli tehdit oluşturur'

Amerikalı general, ABD ordusunun Suriye’den çıkmasının ardından DEAŞ’ın sürekli tehdit olmayı sürdüreceği uyarısına bulundu.

Senato’da konuyla ilgili düzenlenen bir oturumda konuşan Votel, DEAŞ'ın liderlerinin, savaşçılarının, işbirlikçilerinin ve kaynaklarının mevcudiyetini koruduğunu ve "bu örgütün tehdit edici bir isyanı körüklemek için gerekli donanımlara hala sahip olduğu" görüşünü dile getirdi.

General Votel, “Bu şebeke üzerindeki baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmadığımız takdirde tekrar geri gelebilirler." dedi.

(euronews)