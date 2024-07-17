Yapılan açıklamada, DEAŞ'ın düzenlediği saldırılara karşı, CETNCOM, Irak Güvenlik Güçleri ve Suriye güçlerinin 196 ortak operasyon düzenlediği, 44 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü, 166 üyenin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

ÖRGÜTÜN SALDIRILARI ARTTI

Açıklamada ayrıca, "Ocak ayından Haziran 2024'e kadar DEAŞ, Irak ve Suriye'de 153 saldırı üstlenmiştir. Bu oranla DEAŞ, 2023 yılında üstlendiği toplam saldırı sayısını ikiye katlama yolunda ilerliyor. Saldırılardaki artış, DEAŞ'ın birkaç yıldır azalan kapasitesinin ardından yeniden yapılanmaya çalıştığını göstermektedir. DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabalarını sürdürmek ve dış saldırılar gerçekleştirmesini engellemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma ortaklarımız olan Irak Güvenlik Güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte 2024 yılının ilk yarısında 44 DEAŞ mensubunun öldürülmesi ve 166'sının gözaltına alınmasıyla sonuçlanan 196 DEAŞ operasyonu gerçekleştirmiştir. Irak'ta 137 ortak operasyon sonucunda 30 DEAŞ mensubu öldürülmüş ve 74'ü de gözaltına alınmıştır. Suriye'de SDG ve diğer ortaklarla birlikte yürütülen 59 operasyon sonucunda 14 DEAŞ mensubu öldürülmüş ve 92'si gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ'ın üst düzey 'liderlerinden' 8'inin öldürüldüğü belirtilerek, "Yukarıdaki operasyonlar sonucunda hem Irak hem de Suriye'de 8 üst düzey DEAŞ lideri öldürülmüş ve 32'si yakalanmıştır. Bu liderler arasında Suriye ve Irak dışındaki operasyonların planlanması, eleman temini, eğitim ve silah kaçakçılığından sorumlu olanlar da bulunmaktadır. Bu kişilerin liderlik pozisyonlarından uzaklaştırılması, DEAŞ'ın ABD ve müttefik ülkelerde dış operasyonlar yürütme kapasitesini daha da azaltmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

2 BİN 500 ÖRGÜT MENSUBU HALA ARANIYOR

CENTCOM, Suriye ve Irak'ta aranan yaklaşık 2 bin 500 DEAŞ mensubunun olduğunu vurgulayarak, "Irak ve Suriye'de serbest durumda bulunan yaklaşık 2 bin 500 DEAŞ mensubunun takibinin sürdürülmesi, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasının kritik bir bileşenidir. Suriye'deki gözaltı tesislerinde bulunan 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun ülkelerine geri gönderilmesi ve Al Hol ve Al Roj kamplarından 43 binden fazla kişi ve ailenin ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için devam eden uluslararası çabalar da aynı derecede önemlidir. Bu rakam 2019'da 70 bini aşan zirve noktasından daha düşüktür" dedi.