Cephe hattı ısınıyor! Orduya talimat verdi: Her an savaşa hazır olun

05 Ocak 2021 Salı 14:04 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 14:04

Çin Merkez Askeri Komisyonu'na da başkanlık eden Çin lideri Şi Cinping, ordunun egzersizlerde teknoloji kullanımını 'önemli ölçüde artırması' ve 'cephe hattı eğitimlerinin' de yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Şi ayrıca, modern teknolojiyi 'etkin savaşın özü' olarak nitelendirdi ve orduya askeri operasyonlarda daha yüksek teknoloji ve çevrimiçi yöntemler eklemenin yollarını keşfetmelerini emretti.

Şi, "Ordumuzun askerleri ve komutanları, zorluklardan ve ölümden korkmadan savaş ruhunu canlı tutmalı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in South China Morning Post'tan aktardığı habere göre, Şi'nin önceki konuşmalarından farklı olarak 'cephe hattından' bahsetmesi, Tayvan ve Hindistan gibi sınır gerilimleri de birlikte düşünüldüğünde dikkat çekici.

Hindistan'la Himalaya sınırındaki gerilim, Haziran ayında 20 Hint askerinin öldürüldüğü ve Pekin'in açıklanamayan sayıda kayıp verdiği kanlı bir çatışmayla sonuçlandı. Her iki tarafın gerginliği azaltma taahhüdüne rağmen, sınırdaki gerilim sürüyor.