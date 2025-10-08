İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7092
  • EURO
    48,5098
  • ALTIN
    5429.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cephe hattında gerilim tırmanıyor... Rusya Novogrigorovka'yı ele geçirdi
Dünya

Cephe hattında gerilim tırmanıyor... Rusya Novogrigorovka'yı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Novogrigorovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'ya ait 53 İHA'nın imha edildiği de bildirildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
Cephe hattında gerilim tırmanıyor... Rusya Novogrigorovka'yı ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Zaporijya bölgesindeki Novogrigorovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 53 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Fedorovka, Zaporijya bölgesinde de Novovasilevskoye birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.