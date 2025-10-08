Cephe hattında gerilim tırmanıyor... Rusya Novogrigorovka'yı ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Zaporijya bölgesindeki Novogrigorovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 53 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Fedorovka, Zaporijya bölgesinde de Novovasilevskoye birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.