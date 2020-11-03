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Dünya

Cephede işgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan bilançoyu açıkladı

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ederken, çok sayıda Ermenistan askeri personelinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

AA03 Kasım 2020 Salı 07:28 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 07:28
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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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